محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الصديق وأعمال إنشاء كنيسة كيرياليسون -صور

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زيارة لمدينة نويبع، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة "الذكرى الـ 36 لاسترداد طابا".

وتفقد المحافظ خلال الزيارة مسجد "الصديق"، وأعمال إنشاء كنيسة كيرياليسون ومعناها "يا رب ارحم"، ومستشفى نويبع المركزى الجديد، للوقوف على آخر الأعمال والتطورات في تلك المواقع.

وأكد المحافظ على أهمية مسجد "الصديق" في خدمة المجتمع المحلي، مشيدًا بالجهود التي تبذل للحفاظ على المعالم الدينية في المدينة، موجهًا بضرورة إجراء كافة أعمال الصيانة والاهتمام بتطوير المساجد في المنطقة لتقديم خدمات أفضل للمصلين.

كما أطلع المحافظ على الأعمال الإنشائية لكنيسة كيرياليسون، مشددًا على ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين كافة الطوائف الدينية في جنوب سيناء، خاصة أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم كافة الأماكن المقدسة، وتوفير بيئة آمنة للعبادة، وكافة التسهيلات الممكنة لإتمام هذا الصرح الديني.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من مدير مشروع إنشاء مستشفى نويبع، حول أحدث التجهيزات الطبية والخدمية، وأشاد بالمستشفى وضرورة تسريع الإجراءات لاستقبال المرضى في أقرب وقت. لافتًا إلى أن المستشفى يمثل إضافة كبيرة للخدمات الصحية في المدينة، ويمثل خطوة نحو تطوير القطاع الطبي في جنوب سيناء

وأكد أن مستشفى يعد منشأة طبية حديثة، تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، بتكلفة 350 مليون جنيه، بمساحة 5,000 متر مربع.

وأوضح أن المستشفى يتضمن مجموعة من الأقسام الطبية المتخصصة "العمليات، التعقيم، الولادة، حديثي الولادة، الاشعة، الاستقبال والعيادات الداخلية، الطوارئ، المعامل والتحاليل، العناية المركزة، الغسيل الكلوي"، إضافة إلى مناطق للخدمات المتنوعة والتخزين، ومبنى لسكن الأطباء، والمطبخ، والمغسلة، والمشرحة.

وأضاف أنه جرى تشييد المستشفى وفقًا لأحدث المعايير الطبية والتجهيزات الحديثة. المستشفى بإجمالي 32 سرير، موزعة على كافة الأقسام منها 24 سرير إقامة، و 4 عناية مركزة، و 3 حضانات.