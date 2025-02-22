رصاصة في وضح النهار.. كاميرات ترصد لحظة إطلاق النار على تاجر كاوتش ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

في واقعة مروعة هزت شوارع بني سويف، تحولت مشادة كلامية عابرة إلى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها تاجر كاوتش، وسط ذهول المارة الذين لم يصدقوا ما حدث أمام أعينهم في وضح النهار.

الكاميرات المنتشرة في شارع السادات رصدت اللحظات الأخيرة قبل وقوع الجريمة، حيث تجمَّع عدد من الأشخاص أمام محل كاوتشوك، بينهم المجني عليه "م. س." والجاني، داخل سيارة ملاكي بيضاء اللون، بدأ الحوار بينهما هادئًا، لكنه سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية حادة، ليفاجأ الجميع بخروج الجاني حاملًا سلاحًا ناريًا من السيارة، ويطلق عيارًا ناريًا في ظهر المجني عليه، قبل أن يفر هاربًا تاركًا وراءه جثة هامدة وسط الشارع.

لم تكن الكاميرات وحدها شاهدة على الواقعة، بل انتشرت لقطات الحادث على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، حيث تداولها رواد التواصل الاجتماعي بغضب واستنكار، مطالبين بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

الأجهزة الأمنية تحركت على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للتحقيق، فيما تكثف أجهزة المباحث جهودها لتحديد هوية الجاني الهارب.

اقرأ أيضا:

لحظات رعب في الشارع.. مقتل تاجر كاوتش برصاصة أمام محله في بني سويف