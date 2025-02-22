لحظات رعب في الشارع.. مقتل تاجر كاوتش برصاصة أمام محله في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى تاجر إطارات سيارات "كاوتش" حتفه، إثر تعرضه لطلق ناري في الظهر، على يد آخر، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما، بمدينة بني سويف، وجرى نقله للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "م. س."، صاحب محل كاوتشوك بشارع السادات بمدينة بني سويف، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالظهر.

تبين من التحريات ومعاينة الكاميرات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، وآخر أثناء تواجدهما داخل سيارة ملاكي بيضاء اللون أمام محل المتوفي، أخرج على إثرها الجاني سلاح ناري وأطلق عليه عيار ناري وفر هاربا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق في الواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجاني