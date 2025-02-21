بمشاركة 400 متسابق من 11 محافظة.. انطلاق سباق الجمهورية للحمام الزاجل من سوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أطلق الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل من محافظة سوهاج، 11135 فرد حمام زاجل، في أول محطات سباق الجمهورية، ضمن فعاليات النشاط السنوي للاتحاد.

وشارك هذا العام في السباق السنوي للحمام الزاجل 11 محافظة، هى: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية،كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشارك في هذا السباق بمحافظة سوهاج الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الجمعة من مدينة سوهاج الجديدة 400 متسابق.



جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل هو اتحاد نوعي تابع لوزارة الشباب والرياضة وتأسس عام 1977، ومن أهم الأنشطة الخاصة به سباقات الحمام الزاجل.