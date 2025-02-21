عضلة قلبه كانت متوقفة.. فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ شابًا أصيب بطلق ناري

أسيوط - محمود عجمي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد إصابته بطلق ناري نافذ في الصدر تسبب في توقف عضلة القلب.

تمت العملية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد، رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

وقالت جامعة أسيوط في بيانها، إن مستشفى الإصابات والطوارئ، برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد، استقبل الشاب المصاب الذي وصل في حالة حرجة مع توقف عضلة القلب ونزيف شديد، وتم إجراء الإنعاش القلبي له فور وصوله، ثم نُقل إلى غرفة العمليات حيث أجرى الفريق الطبي استكشافًا للصدر، تبين وجود تهتك شديد بالرئة اليمنى ونزيف حاد، وتمكن الفريق من السيطرة على النزيف وإصلاح الرئة دون استئصال أي جزء منها.

وأضاف البيان، أنه بعد استقرار حالة المصاب، نُقل إلى العناية المركزة ووُضع على جهاز التنفس الصناعي لمدة أسبوع لاستعادة وظيفة الرئة وتلقي العلاجات اللازمة. بعد تحسن حالته، تم فصل المصاب عن جهاز التنفس واستعاد حركته ونشاطه الطبيعي.

تكون الفريق الطبي من الدكتور الحسين عبد المطلب، مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب أحمد سمير، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب أحمد وهبة، معيد بالقسم، والطبيبة شيماء رفاعي، طبيبة الطوارئ. كما ضم فريق التخدير الطبيبة أسماء شعبان، مدرس مساعد التخدير، والطبيب محمود إكرام، والطبيبة هالة هاشم، والطبيب عطية مدحت، نواب بالقسم، والطبيبة داليا محمد، مدرس مساعد العناية، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس قسم التخدير.