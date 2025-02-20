هبوط طفيف.. أول تعليق من آثار بني سويف بشأن كسور أرضية معبد جبل النور

بني سويف- حمدي سليمان:

كشف الدكتور محمد إبراهيم مدير عام آثار بني سويف، حدوث كسور في قاعدة أرضية معبد جبل النور الأثري في نطاق مركز ببا جنوب المحافظة، ناجم عن هبوط طفيف بسبب تأثير المياه الجوفية، نظرًا لقرب المعبد من الأراضي الزراعية.

وأوضح أن الكسر المكتشف لا يمثل تهديدًا على سلامة المعبد، لكنه يخضع للمراقبة الدورية ضمن خطط الحماية التي تعتمدها المنطقة للحفاظ على المواقع الأثرية.

وأشار مدير عام الآثار إلى أن منطقة آثار جبل النور تقع على مسافة 700 متر من الضفة الشرقية لنهر النيل، و 25 كيلومترا من مدينة بني سويف وتتبع مركز ببا، وتضم أطلال مدينة أثرية من العصر البطلمى ظلت عامرة حتى العصر البيزنطى.

وطبقًا للنقوش يبدو أن المدينة لها جذور مصرية قديمة تعود للعصر الفرعوني وذلك لأن إسم المدينة الذي كتب على المعبد هو اسم مصري قديم «مروات» بينما كانت المدن البطلمية التي أسست عادة فى العصر البطلمي تسمى بأسماء يونانية.

كان مفتشو المنطقة الأثرية قد تقدموا بمذكرة بوجود كسر في بعض الأحجار من الجهة الشرقية للمعبد، فضلا عن وجود تحريك في بعض الحجارة الصغيرة في المعبد.