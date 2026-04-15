لحوم "بالديدان" وأختام مزورة.. كواليس ضبط ذبائح فاسدة في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

08:49 م 15/04/2026
    رئيس مدينة قويسنا تترأس الحملة
    الطب البيطرى يكشف فساد اللحم

ضبطت حملات تفتيشية مكثفة بمحافظة المنوفية، عددًا من رؤوس الماشية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والمخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

ضبط ماشية فاسدة

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا من ضبط 3 رؤوس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مذبوحة خارج السلخانة ومختومة بأختام مزورة، وتبين احتواؤها على ديدان، وجرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز السادات، ضبطت حملة مشتركة ذبيحة بقري تزن نحو 600 كيلوجرام، مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للاشتراطات الصحية، وجرى التحفظ عليها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

دقيق مدعم بالسوق السوداء

في سياق متصل، ضبطت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء سيارة محملة بـ3 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات حاسمة

أكد عمرو الغريب محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، لمنع التلاعب بالسلع وضبط الأسواق، حفاظًا على الصحة العامة والصالح العام.

