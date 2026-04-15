أثارت الفنانة جوري بكر حالة من الجدل بعد نشرها تدوينة غاضبة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، عبّرت خلالها عن استيائها الشديد من بعض الانتقادات التي طالتها مؤخرًا.

وأكدت جوري بكر في رسالتها أن علاقتها بالله أمر شخصي لا يحق لأحد التدخل فيه، مشددة على أن الحكم على نوايا الآخرين أو تقييم عباداتهم ليس من حق أي شخص، قائلة إن “اللي بيني وبين ربنا حاجة تخصني أنا وبس”.

تفاصيل رسالة جوري بكر على انستجرام

وكتبت في "ستوري": "قبل ما تحاسبوا غيركم، حاسبوا نفسكم الأول، وقبل ما تتكلموا عن ربنا اتعلموا إن ربنا هو الوحيد اللي ليه الحكم، أنا مش محتاجة تقييم من حد، واللي مش عاجبه، ببساطة يتكلم عن نفسه ويسيب الناس في حالها".

وأضافت أنها ترفض الهجوم أو التنمر الذي يتخفى وراء الدين، موضحة أن الدين الحقيقي يقوم على الأخلاق والرحمة والستر، وليس الإهانة أو إطلاق الأحكام على الآخرين، في رسالة قوية لمنتقديها.

وتابعت: "بجد بقى كفاية، مين إنتوا عشان تحكموا على علاقتي بربنا؟، مين إداكم الحق تقرروا إن عمرة حد اتقبلت ولا لا؟،إنتوا بقيتوا قضاة فجأة؟ ولا شايفين نفسكم أوصياء على الناس؟، اللي بيني وبين ربنا حاجة تخصني أنا وبس، لا إنت شايف قلبي، ولا تعرف نيتي، ولا شفت دموعي ولا دعائي، الدين مش شتيمة ولا إهانة ولا تكفير للناس!، الدين أخلاق ورحمة وستر ".

واختتمت جوري بكر: "محدش يقولي شيلي البوست، محدش يقولي كبري دماغي محدش يقولي اسكتي، أنا خلاص قرفت وفاض بيا وأي مخلوق هيدخل يهين فيا أو بتسبب لي في اي اذي نفسي هلجأ للقضاء شكرًا".

مشاركة جوري بكر في مسلسلي "كلهم بيحبوا مودي" و"الست موناليزا"

خاضت جوري بكر دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

كما شاركت أيضا في مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض ضمن دراما الجزء الأول من شهر رمضان، على شاشة mbc مصر/، وشارك في بطولته مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي.

