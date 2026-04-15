عاقبت محكمة جنايات المنيا، مساء اليوم الأربعاء، معلماً بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالإعتداء على طفلة عمرها 8 سنوات ، أثناء إعطائها درس خصوصي.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا بلاغاً من أسرة الطفلة، بقيام مدرس ابتدائي بالاعتداء على طفلتهم أثناء إعطائها درس خصوصي.

جرى ضبط المدرس، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، واعترف بارتكابها ، وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية.

واستمعت المحكمة، إلى دفاع المتهم ومحامي أسرة المجني عليها، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاعتداء على طفلة قاصر عنوة، مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة عليه، وأصدرت المحكمة في نهاية الجلسة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات.