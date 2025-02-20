تكريم أبطال الشرقية.. المحافظ يُهنئ فريق المدرسة الفائز بمسابقة الألكسو للبرمجة -صور

بالصورـ إنقاذ طفل والبحث عن آخرين بين أنقاض منزل منهار في أسيوط

الشرقية -ياسمين عزت

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب2 بإدارة أبوحماد التعليمية لتكريمهم أمس فى العاصمة التونسية ، لحصولهم على المركز الثاني على الوطن العربي في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بمشروع "لغتى العربية والذكاء الاصطناعي " في فئة "الفريق الذهبى" والذى تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دورتها الرابعة التي اختتمت فعالياتها أمس بتونس العاصمة بتكريم الفائزين في مختلف المسابقات.

وتنافس المشاركون في الأسبوع العربي للبرمجة، والذين ناهز عددهم 3 ملايين تلميذ وتلميذة من مختلف أنحاء العالم العربي، للظفر بجائزة المدرسة الذهبية وجائزة الفريق الذهبي بمختلف فروعها فئات عمرية مختلفة، ذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى جائزة المربي الذهبي.

ومن جانبه أشار المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إلى أن الإقبال الكبير على هذه المسابقة يؤكد أن الطلبة العرب لديهم القدرات والطموح اللازمين للمساهمة في بناء مستقبل رقمي مزدهر يرتكز على الإبتكار والإبداع ويجعل من اللغة العربية لغة العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

أعرب عن سعادته البالغة لفوز فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب 2 التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية وحصولهم على مراكز متقدمة وهم سلمى محمد عبد الفتاح ممثلة الفريق أمام المنظمة - حلا محمود بلبل دمج تربوي - تقى محمود بلبل أصدقاء المدمج وتحقيق الفوز عالمياً.

كما ثمن محافظ الشرقية ،مجهود المعلمة مديحة أحمد سعيد قائد الفريق، أمل محمد البغدادي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم المشرفون على الطلاب أثناء المسابقة وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتغذية عقولهم، وغرس الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على المواجهات والتحديات وتحقيق الفوز والحصول على مراكز أولى بجانب نجاحهم في دراستهم.