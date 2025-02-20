إعلان

قناصل الدول الإسكندنافية يشيدون بالبنية التحتية في الأقصر

02:02 م الخميس 20 فبراير 2025

قناصل الدول الإسكندنافية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

أشاد وفد من قناصل دول السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا ونيوزيلندا بمستوى البنية التحتية في محافظة الأقصر، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة، حيث اطلعوا على مشروعات التطوير ومنظومة الرعاية الصحية، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي شركات السياحة العاملة مع الأسواق الإسكندنافية.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الوفد أجرى جولة ميدانية داخل المدينة، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى النظافة وحسن تعامل المواطنين مع السياح، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لاستقبال مزيد من السياح من الدول الإسكندنافية.

وأضاف عثمان أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أعداد السياح الإسكندنافيين، خاصة القادمين من السويد والدنمارك، مؤكدًا أن المدن السياحية في صعيد مصر تحظى باهتمام متزايد من السياح الأوروبيين، لاسيما خلال الربع الأخير من عام 2024.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناصل الدول الإسكندنافية البنية التحتية الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟