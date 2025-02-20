قناصل الدول الإسكندنافية يشيدون بالبنية التحتية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أشاد وفد من قناصل دول السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا ونيوزيلندا بمستوى البنية التحتية في محافظة الأقصر، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة، حيث اطلعوا على مشروعات التطوير ومنظومة الرعاية الصحية، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي شركات السياحة العاملة مع الأسواق الإسكندنافية.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الوفد أجرى جولة ميدانية داخل المدينة، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى النظافة وحسن تعامل المواطنين مع السياح، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لاستقبال مزيد من السياح من الدول الإسكندنافية.

وأضاف عثمان أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أعداد السياح الإسكندنافيين، خاصة القادمين من السويد والدنمارك، مؤكدًا أن المدن السياحية في صعيد مصر تحظى باهتمام متزايد من السياح الأوروبيين، لاسيما خلال الربع الأخير من عام 2024.