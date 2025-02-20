إعلان

بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بحى اللوتس

01:55 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بحى اللوتس
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بحى اللوتس
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بحى اللوتس
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بحى اللوتس
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بحى اللوتس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض أهلاً رمضان بـ حى اللوتس الإسكان المميز، وذلك ضمن سلسلة المعارض الجارى افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية من دواجن وبقوليات وبقالة، فضلاً عن ياميش رمضان، وكذا منتجات المجمع الحرفي بـ الجنينة والشباك بنصر النوبة.

وقال كمال إننا نحرص لتوفير السلع الأساسية لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في هذا الشأن.

وأشار إلى أن معارض أهلاً رمضان وصلت إلى 29 معرضا، ويتم افتتاحها بشكل متتالي بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين والغرفة التجارية، وكذا الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحزبية من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن الأسواني بكميات وبتخفيضات مناسبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان معرض أهلاً رمضان حى اللوتس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟