بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بحى اللوتس

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض أهلاً رمضان بـ حى اللوتس الإسكان المميز، وذلك ضمن سلسلة المعارض الجارى افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية من دواجن وبقوليات وبقالة، فضلاً عن ياميش رمضان، وكذا منتجات المجمع الحرفي بـ الجنينة والشباك بنصر النوبة.

وقال كمال إننا نحرص لتوفير السلع الأساسية لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في هذا الشأن.

وأشار إلى أن معارض أهلاً رمضان وصلت إلى 29 معرضا، ويتم افتتاحها بشكل متتالي بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين والغرفة التجارية، وكذا الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحزبية من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن الأسواني بكميات وبتخفيضات مناسبة.