أجواء رمضانية تملأ شوارع جنوب سيناء.. الفوانيس والزينة تجذب المواطنين رغم ارتفاع الأسعار -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد الشوارع التجارية بمدن محافظة جنوب سيناء، أجواء رمضانية رائعة، من زينة وإضاءة بألوانها وأشكالها المختلفة، وارتفاع مكبرات الصوت بالأغاني الرمضانية القديمة، وإقبال المواطنين على شراء الفوانيس والزينة الرمضانية التي تنوعت بين ورق حائط ووسادات بشخصيات كرتونية وأفرع مضيئة.

قال محمد حسين، صاحب محل لبيع فوانيس وزينة رمضان بمدينة طور سيناء، إن المواطنين حريصين على ممارسة الطقوس الخاصة بشهر رمضان الكريم، من خلال شراء الزينة وتعليقها في الشوارع، ووضع فانوس رمضان في المنتصف، وشراء أفرع الإضاءة لوضعها في الشرفات، ومفارش رمضان وورق الحائط.

وأوضح أن المواطنين يستمرون في شراء الزينة والفوانيس حتى الليلة الأولى من شهر رمضان، كونها مصدر بهجة، وعامل أساسي لفرحة الأطفال والبالغين، مشيرًا إلى أن الأطفال يتهافتوا علي أشكال الفوانيس ذات الأشكال الكرتونية المحببة لديهم ، ومنها بوجي و طمطم، والعروسة باربي، وكرومبو، وغيرها، بينما يقبل الشباب على شراء الفوانيس الكلاسيكية، ومنها المعدنية التي ظهرت بشكل جديد هذا العام، بينما أرباب الأسر يقبلون على شراء فوانيس رمضان ذات الحجم الكبير، وأفرع الزينة بكافة أشكالها، والخداديات والمصليات التي تعبر عن مظاهر رمضان.

وأشار إلى أن الفانوس الحديد لازال مطلوبًا مهما يمر الزمان خاصة ذات الحجم الكبير الذي يجري وضعه في الشرفات، لكونه يستمر لعدة سنوات، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لم يمنع المواطنين من الشراء وممارسة الطقوس والعادات الخاصة بشهر رمضان، والاستمتاع بأجواء الرمضانية.

ولفت إلى أن الفوانيس هذا العام ذات أشكال وأحجام مختلفة ومبهرة، وتظهر فرحة الأطفال عند الإقبال على شراء الفوانيس رفقة أسرتهم، مؤكدًا أن الأسعار في متناول جميع فئات المجتمع، ويتراوح أسعارها بداية من 85 جنيها حتى 400 جنيه، وأسلاك الكهرباء النور تبدأ من 30 جنيها وتصل إلى 70 جنيها وفقا للطول، زينة رمضان تبدأ من 15 جنيها.