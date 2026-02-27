كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيكو، أنه لم يكن الطالب المثالي خلال مسيرته التعليمية، بل كان طالبًا لعابًا ومتمردًا، موضحًا أنه تفوق في آخر سنة في كلية الهندسة وبعد ذلك اتعين معيدًا، رغم أن تجربته الدراسية كانت مليئة بالتحديات والمغامرات.

وقال صلاح دياب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إنه خلال التحاقه بالفنية العسكرية كان متمردًا، ما أدى إلى فصله من الخدمة، مشيرًا إلى أن مسيرة دراسته في كلية الهندسة امتدت لـ7 سنوات بالرغم من أن المدة الأصلية كانت 5 سنوات، معلقًا: "خدت الهندسة في 7 سنين".

وأضاف أن هذه التجارب شكلت شخصيته، وغرست فيه روح التحدي والصبر، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي دائمًا وفق المسار التقليدي، وأن المثابرة والتعلم من الأخطاء جزء أساسي من الرحلة نحو الإنجاز.

وتابع صلاح دياب أن كونه طالبًا غير مثالي لم يمنعه من الوصول إلى النجاح لاحقًا، بل كانت التحديات التي واجهها في مرحلة الدراسة دافعًا له للإصرار والتطور، مشددًا على أن الطريق غير المستقيم غالبًا ما يكون أكثر تعليمًا وتشكيلاً للشخصية.

وأكد أن تجربته التعليمية علمته أهمية الصبر والمثابرة، وأن النجاح الحقيقي يأتي من القدرة على تجاوز الصعاب والتعلم من كل خطأ، داعيًا الشباب إلى عدم اليأس من المسارات غير التقليدية، لأنها قد تكون السبيل الأقوى لتحقيق الإنجازات الكبيرة.

