كتب-عبدالله محمود:

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود حالة تأهب قصوى داخل إسرائيل تحسبا لاحتمال شن هجوم أمريكي على إيران.

وذكرت القناة العبرية، في تقرير لها الجمعة، أنه رغم احتمال وصول المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تعزز التنسيق العملياتي استعدادًا لاحتمالية تنفيذ عملية عسكرية واسع النطاق في إيران.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن نشر الطائرات المقاتلة الأمريكية، واستكمال الخطط متعددة الفروع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازمة، تعكس الاستعداد لحملة شاملة في الشرق الأوسط.

وأوضحت القناة العبرية، أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في تل أبيب وواشنطن يتحدثون عن فرصة عملياتية سانحة لشن عمل مباشر ضد إيران، ما أدى إلى رفع مستوى جاهزية جيش الاحتلال للحرب بشكل ملحوظ.