إعلان

إعلام عبري: حالة تأهب في إسرائيل لاحتمال هجوم أمريكي على إيران

كتب : عبدالله محمود

11:11 م 27/02/2026

الدفاعات الجوية الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود حالة تأهب قصوى داخل إسرائيل تحسبا لاحتمال شن هجوم أمريكي على إيران.

وذكرت القناة العبرية، في تقرير لها الجمعة، أنه رغم احتمال وصول المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تعزز التنسيق العملياتي استعدادًا لاحتمالية تنفيذ عملية عسكرية واسع النطاق في إيران.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن نشر الطائرات المقاتلة الأمريكية، واستكمال الخطط متعددة الفروع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازمة، تعكس الاستعداد لحملة شاملة في الشرق الأوسط.

وأوضحت القناة العبرية، أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في تل أبيب وواشنطن يتحدثون عن فرصة عملياتية سانحة لشن عمل مباشر ضد إيران، ما أدى إلى رفع مستوى جاهزية جيش الاحتلال للحرب بشكل ملحوظ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل إيران وأمريكا استعداد إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
دراما و تليفزيون

"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
أخبار وتقارير

صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
صلاح دياب: الجهل أحيانًا ميزة.. شرط تعجيزي خسرني 45 مليون دولار
أخبار وتقارير

صلاح دياب: الجهل أحيانًا ميزة.. شرط تعجيزي خسرني 45 مليون دولار
باكستان: إرهاب أفغانستان يساعد إسرائيل والهند على تنفيذ مخططاتها بالمنطقة
شئون عربية و دولية

باكستان: إرهاب أفغانستان يساعد إسرائيل والهند على تنفيذ مخططاتها بالمنطقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان