إعلان

تنسيقية القوى الوطنية بالسودان: الدعم السريع ارتكبت تطهيرا عرقيا في دارفور

كتب : عبدالله محمود

11:21 م 27/02/2026

السودان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

أكد رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، محمد الجاكومي، أن ميليشيا الدعم السريع مارست جرائم تطهير عرقي في دارفور.

وقال الجاكومي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، إنهم يدعمون وقف الحرب والشروع في حوار سوداني من أجل وضع حد للأزمة السياسية، مشددا على أن الحوار يجب أن يشمل كل مكونات القوى السياسية باستثناء حكومة تأسيس التابعة للدعم السريع.

وأعرب رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، عن تفاؤله بأن تقوم الآلية الخماسية قريبا بالدعوة إلى اجتماع يضم القوى السياسية السودانية.

وأضاف رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، أن "صمود وتأسيس" وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أنهم لا يتلقون توجيهات من عبد الفتاح البرهان أو إدريس، وأنهم ليسوا واجهة لأحد، وكانوا ضد نظام المؤتمر الوطني منذ اللحظة الأولى.

وأوضح رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، أن "تأسيس" ضلع أساسي من ميليشيا الدعم السريع، ولا يمكن لها أن تجلس معهم كقوة سياسية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في تجميع شتات القوى السياسية التي تقف مع شرعية الدولة السودانية.

واعتبر رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، أن ما يحدث في السودان حرب بالوكالة، مشددًا على ضرورة الوقوف مع الجيش ومؤسسات الدولة الشرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرائم التطهير السودان الدعم السريع تنسيقية القوى الوطنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
زووم

لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
من هى كنزي مدبولي البلوجر التي ظهرت مع غادة عادل في"رامز ليفل الوحش"؟
دراما و تليفزيون

من هى كنزي مدبولي البلوجر التي ظهرت مع غادة عادل في"رامز ليفل الوحش"؟
"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي
رياضة محلية

"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي
صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
أخبار وتقارير

صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
عزاء والد مي عمر.. وصول درة وعمرو يوسف وإدوارد مسجد الشرطة (صور)
زووم

عزاء والد مي عمر.. وصول درة وعمرو يوسف وإدوارد مسجد الشرطة (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان