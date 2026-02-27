كتب-عبدالله محمود:

أكد رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، محمد الجاكومي، أن ميليشيا الدعم السريع مارست جرائم تطهير عرقي في دارفور.

وقال الجاكومي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، إنهم يدعمون وقف الحرب والشروع في حوار سوداني من أجل وضع حد للأزمة السياسية، مشددا على أن الحوار يجب أن يشمل كل مكونات القوى السياسية باستثناء حكومة تأسيس التابعة للدعم السريع.

وأعرب رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، عن تفاؤله بأن تقوم الآلية الخماسية قريبا بالدعوة إلى اجتماع يضم القوى السياسية السودانية.

وأضاف رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، أن "صمود وتأسيس" وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أنهم لا يتلقون توجيهات من عبد الفتاح البرهان أو إدريس، وأنهم ليسوا واجهة لأحد، وكانوا ضد نظام المؤتمر الوطني منذ اللحظة الأولى.

وأوضح رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، أن "تأسيس" ضلع أساسي من ميليشيا الدعم السريع، ولا يمكن لها أن تجلس معهم كقوة سياسية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في تجميع شتات القوى السياسية التي تقف مع شرعية الدولة السودانية.

واعتبر رئيس تنسيقية القوى الوطنية بالسودان، أن ما يحدث في السودان حرب بالوكالة، مشددًا على ضرورة الوقوف مع الجيش ومؤسسات الدولة الشرعية.