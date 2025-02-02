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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

05:31 م الأحد 02 فبراير 2025

هاني غنيم محافظ بني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، نتائج امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث سجلت النسبة العامة للنجاح 75.87%.

حققت فئة طلاب الإعدادية العامة المهنية نسبة نجاح بلغت 76.52%، فيما بلغ معدل نجاح طلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3%. كما سجلت فئة طلاب الإعدادية المهنية "أمل" للصم وضعاف السمع معدل نجاح بلغ 88%.

وفي سياق متصل، أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أمل الهواري، أن إدارة تعليم شرق بني سويف تصدرت مؤشرات النجاح بنسبة 81.74%، تلتها إدارة غرب بني سويف بنسبة 76.49%، ثم إدارة ناصر بنسبة 76.06%.

وجاءت إدارة سمسطا في المركز الرابع بنسبة 76.02%، تلتها إدارة الواسطى بنسبة 75.84%، ثم إدارة ببا بنسبة 75.26%. فيما احتلت إدارة الفشن المركز السابع بنسبة 74.71%، بينما سجلت إدارة اهناسيا أقل نسبة نجاح بلغت 71.32%.

للاطلاع على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس:

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نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة إعدادية بني سويف هاني غنيم
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