سقطت بهن شرفة المنزل.. مصرع سيدة وإصابة شقيقتيها في الغربية

الغربية- مروة شاهين:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت شقيقتيها، إثر سقوط شرفة المنزل بهم من الطابق الثاني، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة عرابي بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورد بلاغ من الأهالي بسقوط شرفة منزل حال توقف 3 أشقاء بها، من الطابق الثاني، بحي عرابي، ما أسفر عن وفاة إحداهم وإصابة آخرين.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة التنفيذية، إلي محل الواقعة، وتبين وفاة سيدة تدعى دعاء خليل، 41 عامًا، وإصابة شقيقيها "نجوي" 35 عامًا، و"نجاة" 30 عامًا، بكدمات وكسور، إثر سقوط شرفة المنزل بهن من الطابق الثاني.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي، والمصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأصدرت الأجهزة التنفيذية قرارًا بإزالة العقار كونه يشكل خطرًا على السكان.