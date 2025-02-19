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بالصور- حريق يلتهم معرض "أهلاً رمضان" في فايد بالإسماعيلية

02:34 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في منفذ “أهلاً رمضان” بمدينة فايد.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المنفذ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأكدت المصادر أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية فيما لم يتم حصر حجم الخسائر التي وقعت على التجار المشاركين بالمعرض.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال أعمال التبريد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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