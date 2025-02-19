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مصرع تلميذة وإصابة أخرى في انهيار منزل بسوهاج

02:11 م الأربعاء 19 فبراير 2025

جثة طفل - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في انهيار منزل بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل ووجود متوفى ومصاب بقرية بندار الشرقية دائرة المركز.

تبين انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق والجريد، ملك "حاتم. م" 40 عامًا عامل.

نتج عن الواقعة مصرع ابنة مالك المنزل "جنى" 9 أعوام تلميذة، وإصابة "ريتاج. م" 7 أعوام تلميذة، تم نقل الجثة والمصابة لمستشفى جرجا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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