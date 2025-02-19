معركة أبو دياب.. الإعدام لثلاثة أشقاء بتهمة قتل شقيقين في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار علي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر وقاسم الشيخ، 3 أشقاء بالإعدام شنقا، بتهمة قتل شقيقين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث القضية إلى 16 يوليو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم عماد.د.ح، وشقيقيه أحمد وعادل، تهمة قتل المجني عليهما سلامة.ع.ح، وشقيقه محمد.ع.ح، والشروع في قتل شقيقهما الثالث، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية أبو دياب في دشنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 11512 لسنة 2024 جنح دشنا، والمقيدة برقم 4180 لسنة 2024 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا.