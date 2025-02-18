ساحر وتنورة وشخصيات كرتونية.. أجواء مبهجة بمدارس جنوب سيناء احتفالا برمضان

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت مدارس جنوب احتفالات متنوعة بقرب حلول شهر رمضان الكريم، بإطلاق جزء من ألعاب السيرك تضمنت فقرات الساحر والتوازن والأراجوز، والشخصيات الكرتونية "شلبي، الدب القطبي" الذي يعشقها الطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.



وتناولت فقرة الأراجوز تعليم الأطفال آداب الطعام والصوم وأهميته، إضافة إلى طاعة الكبير وذلك في إطار كوميدي تفاعل معه الطلاب بكافة المراحل.

كما تضمنت فقرة التنورة أغاني رمضان التي تفاعل معها الطلاب في أجواء مبهجة تسودها روحانيات الشهر الكريم.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هذه الأنشطة الترفيهية تسهم في غرس العديد من الجوانب المعرفية والسلوكية لدى الطلاب،، وخاصة في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، كونها تجذب إنتباهم، ويتعرف من خلال الفقرات التعليمية في إطار ترفيهي مثل فقرة " الأراجوز" آداب الصوم وأهميته، وأخلاق الصائم والصلاة، وأهمية السحور، خاصة قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أن هذه الاحتفالات تستهدف في المقام الأول الطلاب في رياض الأطفال والصفوف الأولى، كونهم مراحل تأسيس وما يتعلمه الأطفال خلالها يعتادون عليه طوال حياتهم، لذلك نحرص دائما على تأسيسها على تعاليم الإسلام، والحفاظ على الصلاة، في سياق بسيط وترفيهي جاذب ومناسب للمرحلة العمرية لهم، وذلك تزامنا مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم، خاصة أن الأطفال يفرحون بأجواء رمضان.