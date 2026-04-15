أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" رقم 177، محمّلة بعدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة والمتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإدخال المساعدات الإغاثية. وبلغ إجمالي حمولة القافلة نحو 5300 طن من المساعدات المتنوعة، شملت قرابة 1975 طنًا من السلال الغذائية والدقيق، وأكثر من 2210 أطنان من المواد الإغاثية المختلفة، إضافة إلى نحو 1095 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل القطاع.

وتضمنت القافلة، بحسب بيان الهلال الأحمر، الأربعاء، إمدادات أساسية لمواجهة ظروف الطقس، حيث شملت أكثر من 13 ألف قطعة ملابس شتوية، ونحو 780 بطانية، و1035 مرتبة، وما يقرب من 250 مشمعًا، إلى جانب نحو 28 ألفًا و880 خيمة لتوفير الإيواء للمتضررين.

وفي السياق ذاته، يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، مع تقديم الدعم اللازم للوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتسهيل إجراءات العبور، إلى جانب توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، فضلًا عن تقديم «حقيبة العودة» للعائدين إلى قطاع غزة.

ويستمر تواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة، حيث ظل معبر رفح مفتوحًا من الجانب المصري، مع استمرار الجاهزية الكاملة في المراكز اللوجستية المختلفة، وتكثيف جهود إدخال المساعدات الإنسانية التي تجاوزت 900 ألف طن، بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع يعملون ضمن منظومة العمل الإغاثي للجمعية.