سعر الدولار يهبط تحت مستوى الـ 52 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فلماذا؟

هبط سعر الدولار إلى ما دون مستوى 52 جنيهًا لأول مرة منذ شهر، في ظل حالة من التفاؤل التي تسود الأسواق العالمية بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران.

وخلال منتصف تعاملات اليوم، تراجع سعر الدولار بنحو 50 قرشًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وكان الجنيه قد استرد نحو 60 قرشًا خلال تعاملات البنوك أمس، مدعومًا بحالة التفاؤل المرتبطة بقرب انتهاء الحرب، بحسب ما صرّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لماذا يهبط الدولار؟

تشير بيانات البورصة المصرية ومصادر مصرفية إلى تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة المحلية، مدفوعة بتوقعات قرب توقف الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقد سجلت تعاملات الأجانب أمس صافي شراء في أذون الخزانة المقومة بالجنيه، بصافي تدفقات داخلة بلغت نحو 1.33 مليار دولار.

ويمثل هذا التحول انعكاسًا في اتجاه المستثمرين الأجانب، الذين انتقلوا من صافي تخارج إلى صافي دخول، بعدما بلغت قيمة التخارجات نحو 10 مليارات دولار منذ منتصف فبراير الماضي، على خلفية حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، لا سيما الصراع الأمريكي الإيراني.

رغم الصراع بالمنطقة.. المستثمرون الأجانب يشترون أذون خزانة بالجنيه بـ 1.3 مليار دولار اليوم



المصريين بالخارج والأجانب يشترون بمليار دولار عقارات في 6 أشهر