أماكن الحصول على تكافل وكرامة أبريل 2026.. بدء الصرف الآن

كتب : محمد أبو بكر

10:49 ص 15/04/2026

موعد صرف تكافل وكرامة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2026.

قالت "مرسي"، بحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، إنه تقرر بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر إبريل لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

أوضحت وزيرة التضامن، أنه بدأ الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

كما أوضحت: تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

يذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

تكافل وكرامة 2026 وزارة التضامن دعم نقدي

