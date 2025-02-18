ضمن "حياة كريمة".. وكيل وزارة الصحة تتفقد القافلة الطبية بالتل الصغير

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، أعمال القافلة الطبية بقرية التل الصغير في أول أيامها، حيث التقت بالطاقم الطبي واطمأنت على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية التابعة للقافلة.

وجاءت هذه القافلة ضمن جهود مديرية الصحة بالإسماعيلية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لأهالي القرية، تحت إشراف إدارة التل الكبير الصحية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن القافلة استقبلت في يومها الأول 630 مواطنًا عبر 8 عيادات تخصصية، شملت: الجراحة، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي. كما تم صرف الأدوية بالمجان وتحويل بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال الفحوصات أو التدخلات الطبية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل الطبية، أن العيادات شهدت إقبالًا ملحوظًا، حيث استقبلت عيادة الباطنة 134 حالة، الجراحة 68 حالة، النساء 26 سيدة، تنظيم الأسرة 58 سيدة، الأطفال 187 حالة، الكشف المبكر عن الضغط والسكر 41 حالة، الأسنان 26 حالة، الرمد 54 حالة، والمسالك البولية 32 حالة، إلى جانب خدمات الأشعة وصرف الأدوية المجانية، فضلًا عن تنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.