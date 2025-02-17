محافظ المنيا بعد نقل سوق الحبشي: ولن يُضار تاجر قطاعي أو جملة -صور

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرصه على تسخير كافة الإمكانيات لعدم تضرر أي تاجر أو بائع متجول بسوق الحبشي القديم وتوفير البدائل المناسبة.

وأشار كدواني إلى أن السوق الحضاري الجديد بماقوسة قادر على استيعاب المزيد من التجار الراغبين فى ترخيص محلات جديدة والتوسع فى الأنشطة التجارية المختلفة، ومجهز بجميع المرافق من مياه وكهرباء واتصالات ومواصلات، وصيدلية، ومخبز للخبز المدعم، وتأمين شرطي وماكينات صراف آلى وكافيتريات، بالإضافة إلى ترخيص ثلاجات فاكهة وخضروات بقروض ميسرة بالاتفاق مع البنك الزراعي والغرفة التجارية، كما سيتم إقامة مكتب إداري للمحافظة بالسوق الجديد لتلقى الشكاوى ، لتوفير كافة وسائل الراحة والأمان سواء للتجار أو المواطنين .

وأعلن المحافظ أن مهلة إخلاء منطقة السوق القديم تنتهى يوم الجمعة القادم ، وأنه يناشد التجار بالاسراع فى الانتقال إلى السوق الجديد بعد أن تم تلبية كافة طلباتهم لتشغيل السوق الذى بدأ بالفعل فى استقبال شحنات الخضار والفاكهة سواء من سوق العبور أو من مناطق أخرى، وأن سيارات نقل البضائع لن يسمح لها بدخول منطقة الحبشى، وأن السوق الجديد بماقوسة به 380 محلا تجاريا وقادر على استيعاب أعداد التجار، وأسباب الرزق الحلال مكفولة للجميع، وأن الخدمات المزود بها السوق على أعلى مستوى يليق بتجار ومواطني عروس الصعيد.

وتوجه كدواني إلى منطقة ماقوسة لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة وللاطمئنان على الحالة العامة بالسوق الجديد، مستمعًا إلى مطالب التجار الذين اصطفوا أمام محلاتهم مرحبين بالمحافظ، مؤكدين له رضاهم عن المكان وتجهيزاته وأنهم لا ينقصهم إلا عمل مظلات بمداخل المحلات، ووجه المحافظ بالانتهاء من عمل التندات اللازمة، موجهاً بزراعة أشجار متنوعة فى كافة أنحاء السوق ضمن مبادرة 100 مليون شجرة .

كما استجاب المحافظ لعدد من الحالات الانسانية موجها بتقديم الحلول العاجلة لبعضها وإحالة البعض الآخر للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا والمهندسة نجوي محمود رئيس قطاع توزيع الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .