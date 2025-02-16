محافظ الدقهلية يفتتح وحدتي طب الأسرة بالدبوسي والأحمدية -صور

الدقهلية - رامي محمود:

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، وحدتي طب الأسرة بالدبوسي والأحمدية، التابعتين لمركز شربين، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، في إطار تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة طبية لائقة على مستوى المركز.

رافق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، و ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات، وتوفير الخدمات في أماكن إقامتهم.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للوحدتين، التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، وأكد أنه لا يتوانى في تلبية مطالبهم المشروعة، وأنه يتفقد يوميا القرى والمراكز بشكل شخصي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع القطاعات.

من جانبه، قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن مبنى الوحدة الصحية بالدبوسي مكون من 3 أدوار، على مساحة 900 متر، بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، وأن مبنى الوحدة الصحية بقرية الأحمدية مكون من 4 أدوار، على مساحة 750 متر، بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، وذلك لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين.