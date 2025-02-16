من الإدارة التعليمية إلى الشوارع.. أطفال الطور يُكرمون العاملين في مختلف القطاعات -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

دشنت مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة المتميزة للغات التابعة لإدارة الطور التعليمية بمحافظة جنوب سيناء اليوم، مبادرة "العرفان الجميل"، بهدف تقديم الشكر لجميع العاملين في القطاعات الحكومية بمختلف المهن، تقديرًا وعرفانًا لهم بجهودهم التي يبذلونها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والنهوض بالدولة.

وأجرى الأطفال زيارة لمديرية التربية والتعليم، وقدموا الورود والشوكولاتة لهم، والتقوا وكيل المديرية، عادل عتلم، والذي رحب بهم وأشاد بالمبادرة، وأجرى مناقشة مع الأطفال حول بعض المهن، وأهميتها في المجتمع.

وأكد وكيل المديرية، أن هذه المبادرات ترسخ في ذهن الأطفال حب العمل، واحترام وتقدير الدور الذي يقوم به عمال النظافة، وأصحاب الحرف المختلفة، إضافة إلى أنها تتيح لهم التعايش معهم ومعرفة مدى الجهود التي قاموا بها.

كما قام الأطفال بزيارة مبنى الإدارة التعليمية، لتقديم الورود للعاملين بها، كما قدم الأطفال الورود للعاملين بالمخابز، والمطاعم، والسوبر ماركت، والصيدلية، وتجار الفاكهة والخضروات، ورجال المرور، وعمال النظافة الذين يعملون في الشوارع.

واختتمت المبادرة بحملة نظافة الشاطئ العام، التي جرت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، برئاسة علي حمادة، رئيس المدينة، وتعليق لافتات لحث المواطنين على الحفاظ على نظافة الشواطئ، حفاظً على الحياة البحرية، والبيئة بشكل عام.

وشاركت الأطفال في حملة النظافة بمشاركة إدارة النظافة بالوحدة المحلية لمدينة الطور، تحت إشراف سهير صديق، نائب رئيس المدينة، والتي قامت بتوفير أكياس لجمع القمامة من على الشاطئ، مشيدة بالمبادرة كونها تسهم في ترسيخ مفهوم الحفاظ على نظافة الممتلكات العامة، والحفاظ على الحياة البحرية، والحفاظ على البيئة بشكل عام.

وقال جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، إن هذه المبادرة تؤكد على أهمية العمل، والتكامل بين المهن المختلفة من أجل رقي المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة احترام وتقدير كافة الأفراد الذين يعملون، مقدمًا الشكر إلى كافة الجهات التي تعاونت لترسيخ مفهوم أهمية العمل ودورة في المجتمع لدى الأطفال.