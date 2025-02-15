بالصورـ ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت المحركات المغشوشة في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة وتقليد العلامات التجارية بهدف الغش التجاري، وذلك خلال حملة مكبرة ضمن جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق ومكافحة جميع أشكال الغش والتلاعب والاحتكار. تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة لحماية المستهلكين وضبط المخالفات التجارية.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، شنت حملة بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بأسيوط ومندوبي الهيئة العامة للرقابة على المواد البترولية. أسفرت الحملة عن ضبط مصنع في بني غالب بمركز أسيوط يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة بشكل غير قانوني وتقليد العلامات التجارية لبيع الزيوت المغشوشة.

وأضاف المحافظ، أن القضية بدأت بضبط سيارة محملة بـ 60 جركن من زيوت المحركات و30 عبوة زيت باكم غير مدون عليها أي بيانات أو علامات تجارية في نطاق مركز الفتح، خلال حملة برئاسة عبد الناصر كامل علي، عضو اللجنة المركزية، وبإشراف المهندس تامر محمد السيد، رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش.

أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة منظمة تعمل في إعادة تدوير الزيوت المستعملة وبيعها بطرق غير قانونية. تم فحص المضبوطات وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، كما تبين أن الشركة المخالفة لم تكن حاصلة على رخصة أو تفويض من الهيئة العامة للبترول لتجميع الزيوت المستعملة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومواصلة التحقيقات للوقوف على أبعاد الشبكة المتورطة في هذا النشاط غير القانوني.

وأكد أبو النصر استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن استقرار الأسواق.