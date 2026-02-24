أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وتروسيكل، على طريق "الخرطوم - المجد"، أمام المحولات، بنطاق مركز بدر، بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة عزيزة سعد الدين سلطان، 33 عامًا، وأسماء سعد الدين سلطان، 35 عامًا، ومنى عبد العال موسى حسن، 43 عامًا، وابتسام على عابدين، 44 عامًا، وإسلام عيد محمد عيد، 20 عامًا، وجميعهم مقيمون مركز بدر، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى بدر المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.