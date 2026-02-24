قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المخابز البلدية وأحد مستودعات البوتاجاز بمدينة أسيوط، في إطار تشديد الرقابة على منظومة السلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام السيطرة على الأسواق.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستهل محافظ أسيوط الجولة بالمرور على عدد من المخابز البلدية، من بينها مخبز بمنطقة الأربعين بحي غرب، وآخر أمام سور مصنع غزل أسيوط، إضافة إلى مخابز بشوارع التحكم المركزي، وجسر الصليبة بالحمراء، والثورة بحي شرق المدينة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات المقررة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ عملية صرف الخبز للمواطنين، وراجع وزن الرغيف وجودته ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، كما حرص على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على مستوى الخدمة وقياس مدى رضاهم. وأسفرت المتابعة عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز المخالفة، مع توجيه تحذير واضح بعدم التهاون في حقوق المواطنين.

وأكد أن الحصول على رغيف خبز مطابق للوزن والمواصفات حق أصيل لا يقبل الانتقاص، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفات لضبط منظومة الخبز وتحقيق الانضباط الكامل.

واختتم المحافظ جولته بالمرور على مستودع بوتاجاز منطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، لمتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز وانتظام عملية التوزيع، والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي المحدد دون زيادة. وشدد على أن أي محاولة للغش أو الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة، ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، مع تحرير محاضر فورية وإحالة المخالفين للجهات المختصة، لضمان العدالة في التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه، خصوصًا بالمناطق الأكثر احتياجًا.