أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية موسعة داخل إدارات ديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء الوظيفي، ومدى الالتزام بسرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

رافق المحافظ خلال الجولة كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، حيث شملت الجولة المرور على عدد من الإدارات الحيوية، والاطلاع على آليات العمل المتبعة ونسب الإنجاز في الملفات المختلفة.

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح تفصيلي من مديري الإدارات حول طبيعة المهام والمسؤوليات التي تقوم بها كل إدارة، وآليات التنسيق الداخلي، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التكامل في الأداء، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الأداء الوظيفي، والالتزام بمعايير الجودة والانضباط داخل منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وطلباتهم، والعمل على تحقيق أعلى معدلات الرضا العام.

كما حرص على إجراء حوار مباشر مع العاملين، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، موجهًا بسرعة إزالة أي معوقات، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والتميز، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج ملموسة تخدم أبناء سوهاج بالشكل الأمثل.