نيوزيلندا تدعم استبعاد شقيق ملك بريطانيا من ترتيب ولاية العرش

ألمحت نيوزيلندا إلى أنها ستدعم أي تحركات من جانب المملكة المتحدة لاستبعاد أندرو ماونتباتن من ترتيب ولاية العرش، في توجه مماثل لما أبدته استراليا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، إن ولينجتون ستدعم مثل هذه الخطوة إذا اقترحتها الحكومة في لندن، حسبما ذكرت إذاعة نيوزيلندا.

ويخضع أندرو، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث، للتحقيقات في المملكة المتحدة لصلته بالفضيحة المتعلقة برجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين. وقد تم احتجازه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

ويٌتهم الأمير السابق بارتكاب مخالفات أثناء توليه منصب عام، حيث يتردد أنه نقل معلومات إلى إبستين خلال توليه منصب مبعوث تجاري.

وقال لوكسون للصحفيين، إن حكومته تواصلت مع مكتب الوزراء البريطاني خلال الأيام الماضية. وأضاف" لا يوجد أحد فوق القانون، موضحا أن نيوزيلندا أوضحت موقفها قبل أن تعلن استراليا موقفها علنا.

وكانت الحكومة الاسترالية قد قالت في وقت سابق في خطاب لرئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، إنها ستدعم أي استبعاد محتمل لاندرو.

ويشار إلى أن أستراليا ونيوزيلندا من بين 15 دولة بالكومنولث يتطلب موافقتها لتغيير قانون الخلافة .