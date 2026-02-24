إعلان

انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:20 ص 24/02/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.68 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.68 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.7 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

