انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.68 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.68 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.7 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.