إعلان

"الملاكي دخلت في النقل".. جثة و3 مصابين في حادث أعلى إقليمي المنوفية

01:20 م السبت 15 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية العطف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حادث مأساوي مساء أمس الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل وأسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين.

وكشف مصدر مسؤول أن قائد السيارة الملاكي فقد السيطرة عليها واصطدمت في مؤخرة سيارة نقل، ونتج عن الحادث وفاة "محمد.ع" 23 عامًا، طالب بالمعهد العالي للعلوم والإدارة، ومقيم بمركز ميت غمر، كما أصيب 3 آخرين ونقلوا جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية حادث تصادم سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرص عمل في الإمارات برواتب تصل لـ 1800 درهم.. التخصصات والتقديم
صور| طرح شقق كاملة التشطيب بالعبور.. الحجز غدًا بمساحات تصل لـ 132 مترًا
حماس ردًا على دعوات التهجير: لا هجرة إلا للقدس