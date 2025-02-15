"الملاكي دخلت في النقل".. جثة و3 مصابين في حادث أعلى إقليمي المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية العطف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حادث مأساوي مساء أمس الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل وأسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين.

وكشف مصدر مسؤول أن قائد السيارة الملاكي فقد السيطرة عليها واصطدمت في مؤخرة سيارة نقل، ونتج عن الحادث وفاة "محمد.ع" 23 عامًا، طالب بالمعهد العالي للعلوم والإدارة، ومقيم بمركز ميت غمر، كما أصيب 3 آخرين ونقلوا جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.