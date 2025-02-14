البلطي بـ25 جنيها.. إقبال من المواطنين على سوق اليوم الواحد في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

شهد سوق اليوم الواحد المقام بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهية، اليوم الجمعة، إقبال كثيف من المواطنين على شراء السلع والمواد الغذائية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، فى ظل تقديم المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن السوق يقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين بتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 25 جنيها، تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.

ودعا محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

ومن جهته، أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على توافد المواطنين على السوق بكثافة بسبب انخفاض أسعار السلع المعروضة وجودتها، حيث يتم بيع الأسماك بأسعار تبدأ من 25 جنيه حتى 60 جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التموين من خلال هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.