"من الأنوار إلى النظافة".. جنوب سيناء تُعدّ مساجدها لاستقبال شهر رمضان

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء لاستقبال شهر رمضان الكريم بخطة عمل مكثفة قبل حلول الشهر الكريم وخلاله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتجهيز المساجد وتكثيف الحملات الدعوية.

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد المساجد على مستوى المحافظة بلغ 588 مسجدًا، بواقع 181 مسجدا حكوميا، و60 زاوية، و347 مسجدا أهليا، مؤكدًا أن المديرية قامت بوضع خطة تتضمن حملات نظافة، وتحديد مساجد الاعتكاف، والبرامج الدعوية والتثقيفية والدروس اليومية، مع الانتشار لنشر الفكر الوسطى المستنير على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير وسرعة نشر المعلومات الدينية، إضافة إلى تنظيم المسابقات الدينية التي تخدم المجتمع وتعمل على تقوية الوازع الديني بوسطية واعتدال لدى الشباب والنشء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن جرى بالفعل إطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر شعبان الجاري، وعلى مدار الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن الحملة تتضمن نظافة وتطهير وتعقيم المساجد خارجيًا وداخليًا "تعقيم السجاد والحوائط ودورات المياه وأماكن الوضوء"، والتأكيد على أئمة المساجد بتزينها بالأنوار من الخارج والداخل، مع تكثيف الجولات والحملات التفتيشية المفاجئة، للتأكد من انتظام حملات النظافة في كافة المساجد.

وأكد أن صلاة الترويح ستكون داخل المساجد التي مخصص لها أئمة فقط، واتباع كافة التعليمات الوزارية الخاصة بإعداد المساجد لتكون صروحًا علمية دعوية وحضارية خلال الشهر الكريم، وذلك وفقًا لاستراتيجيات وآليات وزارة الأوقاف، مع بذل المزيد من الجهد لتوعية الناس، ودعوتهم بالترابط والألفة.