محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (صور)

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء الخميس، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الفتاح بمدينة المستقبل، بمناسبة ليلة النصف من شعبان لعام 1446 هجرية.

حضر الاحتفال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت المراسم بأداء صلاة المغرب، تلتها تلاوة قرآنية للشيخ كارم الحريري، ثم ألقى الشيخ عبدالخالق عطيفي كلمة تناول فيها مكانة النبي ﷺ وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، مؤكدًا أهمية التكاتف بين المسلمين.

واختتمت الفعالية بالتواشيح والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ بلال مختار، إلى جانب إلقاء قصيدة شعرية بعنوان "تهجير غزة" للشيخ إسلام محمود عبد القوي.

وأعرب المحافظ عن تهانيه لأبناء الإسماعيلية بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويحقق لها الأمن والاستقرار.