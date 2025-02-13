بالصور.. انقلاب سيارة محملة بالزيوت أعلى كوبري إيتاي البارود بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت سيارة محملة بالزيوت للانقلاب اليوم الخميس، على الطريق الزراعي السريع، أعلى كوبري إيتاي البارود في محافظة البحيرة، دون وقوع إصابات بشرية، أو توقف لحركة المرور على الطريق الزراعي.

تبلغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالزيوت أعلى كوبري إيتاي البارود، بالطريق الزراعي القاهرة ـ الإسكندرية، اتجاه القاهرة، دون وقوع أية إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وأزيلت آثاره من الطريق، دون عرقلة حركة المرور بالطريق الزراعي القاهرة ـ الإسكندرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.