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محافظ الدقهلية يوقع غرامة على المقاول المسئول عن تطوير حمام سباحة التربية والتعليم

01:58 م الخميس 13 فبراير 2025
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  • عرض 3 صورة
    محافظ الدقهلية يوقع غرامة على المقاول المسئول عن تطوير حمام سباحة التربية والتعليم
  • عرض 3 صورة
    محافظ الدقهلية يوقع غرامة على المقاول المسئول عن تطوير حمام سباحة التربية والتعليم
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الدقهلية- رامي محمود:

عنف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، القائم بأعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة التابع لمديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة، وذلك بعد تخطيه الموعد المقرر لتسليم الأعمال.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم بشارع الجلاء بالمنصورة، ووجه تحذيرًا شديد اللهجة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة خلال أيام، وتوقيع غرامة على القائم بالأعمال في حالة تجاوز الموعد.

وكلف المحافظ اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة لحين انتهائها.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددًا من الشوارع، شارع المشاية والجمهورية وكلية الآداب والترعة والنخلة والجلاء، والتقى بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم.

ووجه مرزوق بضرورة رفع كافة تجمعات القمامة، وتكثيف أعمال النظافة، والتزام العمال بالزي الموحد، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية كذلك شارع بورسعيد والسكة الجديدة، ومساكن الجلاء وأكد على ضرورة استمرار رفع أي تجمعات قمامة بالمنطقة ومحيطها، والحفاظ على نظافة المكان من خلال منظومة النظافة المعمول بها في مختلف المناطق وعلى مستوى المحافظة.

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الدقهلية طارق مرزوق حمام السباحة
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