"المرماح" يخطف الأنظار في مولد أبو الحجاج الأقصري - فيديو وصور

السيطرة على حريق في معرض أهلًا رمضان بالمنيا - صور

الأقصر - محمد محروس:

في قلب مدينة الأقصر وعلى مدار أيام مولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، يتحول الميدان المحيط بمسجده إلى ساحة احتفال ضخمة تزخر بالمظاهر الصوفية والشعبية، ولكن يظل "المرماح" الذي يُقام بمنطقة شرق السكة واحدًا من أكثر الفعاليات انتظارًا وإثارة.

"المرماح" ليس مجرد سباق سرعة للخيل، بل عرض للقوة والمهارة، حيث يستعرض الفرسان قدرتهم على التحكم في الجواد وسط حشود المشاهدين المتحمسين.

يأتي الفرسان من مختلف قرى ومدن الأقصر، ومن محافظات مجاورة مثل قنا وأسوان، معهم أجود الخيول العربية، في استعراض مهيب يعكس تراث الفروسية المتأصل في الصعيد.

وسط هدير الهتافات وزغاريد النساء، يدخل الفرسان إلى الساحة بملابسهم التقليدية، حاملين عصا طويلة يستخدمونها في المبارزة أثناء السباق.

ومن بين الخيول التي تجذب الأنظار، يبرز الحصان الأدهم، الجواد الأسود القوي، الذي أصبح حديث الجميع بفضل سرعته الفائقة وقوة تحمله، يمتطيه فارس شاب من إحدى قرى إسنا، ويدخل به السباق واثقًا من تفوقه، بينما ينطلق الأدهم كالسهم، رافعًا سحابة من الغبار خلفه، في مشهد يحبس الأنفاس.

لا يقتصر المرماح على كونه منافسة، بل هو طقس اجتماعي يعزز الروابط بين القبائل والعائلات، ويحيي تراث الفروسية الذي تناقلته الأجيال، ومع انتهاء السباق، يحتفل الفائزون وسط الأهازيج الشعبية، بينما يُحيّي الجمهور الفرسان والخيل على أدائهم البطولي.