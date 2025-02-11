رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي ويكرّم الفرق الفائزة (صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF)، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الهاكاثون السنوي الذي تنظمه الجامعة يُعدّ فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والتعاون لإيجاد حلول تُسهم في تحسين وتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن المشاريع والأفكار التي قُدّمت خلال الهاكاثون، إذا تم استثمارها وتوظيفها بالشكل المناسب، ستفتح آفاقًا واسعة نحو مستقبل مشرق، ليس فقط في مجال التعليم، بل في مختلف القطاعات، مما سيكون له تأثير كبير على مستقبل التعليم والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل. كما لفت إلى أن الجامعات، باعتبارها كيانات كبيرة تمتلك موارد مادية وبشرية، يجب أن يكون لها دور مباشر وغير مباشر في تحسين ونمو الاقتصاد الوطني.

وأشار الجيزاوي إلى سعي جامعة بنها، من خلال تنظيم هاكاثون التعليم الذكي، إلى تبنّي أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز التعليم وتحقيق نقلة نوعية في أساليب نقل المعرفة وتطوير المهارات. وأضاف أن التعليم في العصر الرقمي تجاوز حدود الفصول الدراسية التقليدية، ليشمل بيئات تعليمية مبتكرة تدعم التعليم التفاعلي والتعلم الذاتي المستدام.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبدالهادي حرص جامعة بنها على إقامة هاكاثون التعليم الذكي، انطلاقًا من إيمانها بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، من خلال تحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم حلولهم الذكية ومشاريعهم البرمجية.

وأوضح الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات، أنه تم تكريم الفرق الفائزة في مسابقات الهاكاثون وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، وتحليل البيانات للتعليم. كما أشار إلى حصول الفرق الفائزة على جوائز مالية بإجمالي 280 ألف جنيه، مقدمة من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وفي ختام الاحتفال، قام الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بتكريم الفرق الفائزة في مسارات الهاكاثون المختلفة.