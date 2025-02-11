محافظ المنيا يتفقد المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني

المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ اليوم الثلاثاء ، عددًا من المدارس تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وخلال الجولة التقى المحافظ بالطلاب والمعلمين وإدارات المدارس، مؤكدًا على أهمية التعليم ودور المدرسة في بناء المجتمع، وداعمًا مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأجيال القادمة وإعدادهم للمستقبل.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات، وتجول المحافظ داخل الفصول، وقاعة المكتبة، وقاعة اللغات، ومعمل العلوم، والملاعب بأفنية المدرسة، وشاهد عددًا من العروض الفنية للأطفال، وأشاد بتلك العروض داعيًا الطلاب إلى تنمية مواهبهم والاستمرار في المشاركة بالأنشطة الفنية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة تساعد في بناء جيل متعلم ومؤهل.

كما تفقد المحافظ مدرسة المنيا البريطانية للغات، حيث تابع انتظام العملية التعليمية في مختلف أقسام المدرسة، وتفقد مسجد الطلاب والملاعب المختلفة، مؤكدًا على أهمية الرياضة في تنمية قدرات الطلاب، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية، وحرص على التقاط صور تذكارية مع الطلاب.

واستكمل كدواني جولته بزيارة مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل محوراً هاماً لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وأثناء الزيارة، تحدث مع الطلاب واستعرض مشروعات الأنشطة المختلفة التي تسهم في سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن المدرسة تُعد منصة لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة في سوق العمل.

واختتم محافظ المنيا جولته بزيارة لمدرسة الامتداد 840 فدانا بحي زهراء المنيا الجديدة وتجول داخل فصول المدرسة ووجه بتكثيف أعمال النظافة والصيانة حرصا على سلامة الطلاب ومراعاة اشتراطات الأمان والسلامة داخل فصول المدرسة .

رافق الجولة السيد صابر عبد الحميد زيان، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور بهاء حسن، مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس بهاء رمسيس، نائب رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .