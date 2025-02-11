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النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم بسوهاج

02:08 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    حادث تصادم
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين، على طريق "جهينة- سوهاج".

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب على طريق "جهينة- سوهاج" قبلي مدخل الغريزات.

تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وسيارة أخرى نقل، نتج عن الواقعة مصرع كل من "أحمد. ج" 20 عامًا ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة، "عبدالرحمن. ع" 21 عامًا ويقيم بمحافظة الإسكندرية، وإصابة "محمد. ع" 20 عامًا بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حادث تصادم مصرع شابين سوهاج
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