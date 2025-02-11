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بالصور- افتتاح مشروع إعادة تأهيل وإعمار 80 منزلا في بني سويف

01:02 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع إعادة تأهيل 80 منزلاً بمركز ناصر شمال المحافظة، ضمن خطة تطوير القرى وتحسين بيئة السكن فيها، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تحت مظلة المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددا من المنازل بقرية الزيتون التي شهدت مراسم افتتاح المشروع، و تضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة، من حيث استكمال ارتفاع المنازل، و التعريش، وتركيب نجارة أبواب، ونوافذ، ووصلات مياه وكهرباء داخلية، ومحارة من الداخل والخارج، ورفع كفاءة دورات المياه وتشطيبها، ودهانات داخل وخارج وتركيب سلالم، حيث بلغ إجمالي المنازل المطورة 80 منزلا منها 40 بقرية الزيتون، و40 بقرية الرياض.

وأعرب المحافظ عن حرصه مشاركة الأهالي فرحتهم بمنازلهم، مثمنا التعاون البناء والشراكة الهادفة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز دور المشاركة المجتمعية.

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إعادة تأهيل منازل بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم
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