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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

11:58 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

انقلاب ميكروباص

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أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 170 على طريق "الفرافرة – ديروط" بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية وفاة "محمد.ع.أ" (42 عامًا)، وإصابة كل من "منتصر.ك.م" (32 عامًا)، و"أحمد.م.ن" (27 عامًا)، و"ملك.م.م" (19 عامًا)، و"علاء.م.م" (26 عامًا)، و"علي.إ.م" (22 عامًا).

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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