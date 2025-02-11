محافظ جنوب سيناء يبحث إعادة تنسيق التفاهمات التعاقدية مع شركات البترول والتعدين

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاء مع ممثلي شركات البترول والتعدين العاملة في المحافظة، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المحافظة، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتناول اللقاء عدة محاور رئيسية، منها دعم وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية المحافظة، وتعزيز دور الشركات في خلق فرص عمل جديدة، وتوطين أبناء الدلتا في جنوب سيناء، وتطوير البنية التحتية الصناعية والخدمية في مناطق استراتيجية مثل أبو زنيمة وأبو رديس وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية للمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه على تنفيذ خطة المحافظة لمراجعة تنسيق الشراكات والمرافق المستغلة على أرضها، لتحقيق التوازن بين حقوق المحافظة وصلاحياتها التنفيذية على أراضيها ومصالح الشركات وعوائدها، مما يدعم تطوير البنية التحتية المقدمة من قطاعات التنمية المجتمعية لشركات البترول والتعدين العاملة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمارات في المنطقة.

وأوضح المحافظ أهمية الدور الذي تلعبه شركات البترول والتعدين في دعم جهود التنمية الوطنية، مشيدًا بما حققته حتى الآن من دور في التنمية المجتمعية، ومؤكداً على ضرورة تكثيف التعاون لتحقيق المزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي في جنوب سيناء.

كما أعرب عن شكره للمسؤولين في هذه الشركات على جهودهم المتواصلة ودعمهم لمشروعات التنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية مستقبلية متكاملة للمحافظة.