"عمنا صلاح جاهين".. ورشة كاريكاتير متميزة إحياءً لذكرى فيلسوف البسطاء

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، اليوم الاثنين، ورشة كاريكاتير بعنوان "عمنا صلاح جاهين"، تخليدًا لإبداعاته التي شكلت جزءًا أصيلًا من تاريخ الفن المصري.

استهدفت الورشة طالبات مدرسة الثانوية الفنية بدمنهور، وشاركت فيها 13 طالبة، تعرّفن خلالها على أساسيات فن الكاريكاتير، وتطبيقها عمليًا من خلال رسم الشخصيات الكرتونية، إلى جانب رسم تعبيرات الوجه المختلفة.

تضمنت الورشة نبذة تعريفية عن الفنان صلاح جاهين، تناولت أبرز محطاته الإبداعية وإنجازاته الفنية التي أثرت في المشهد الثقافي المصري.

كما تناولت الورشة أسس فن الكاريكاتير لدى الطالبات، وإبراز الفروق الجوهرية بينه وبين الرسم التقليدي، وذلك من خلال تحفيز قدراتهن الإبداعية، وصقل مهاراتهن الفنية منذ الصغر، لتطوير إمكانياتهن الفنية، وتمكينهن من التعبير بأسلوب كاريكاتيري احترافي ومبتكر.

يذكر أن صلاح جاهين أُطلق عليه عدة ألقاب؛ منها: “فيلسوف البسطاء”، و”شاعر الفقراء”، و”شاعر الثورة”، تعددت الألقاب كما تعددت إنجازات صاحب اللقب.