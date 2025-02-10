افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بني سويف الجديدة -فيديو وصور

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بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، افتتاح معرض "أهلاً رمضان" المقام بالحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على ضبط الأسواق، ومحاربة الغلاء، وجشع بعض التجار، ورفع العبء عن المواطنين.

وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض والذي يضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر، والأرز، والزيوت، اللحوم، ومصنعات اللحوم، والدجاج، والخضروات، وبيض المائدة، والبقوليات، والمخللات، والدقيق بأنواعه.

وحرص المحافظ على الحديث مع الكثير من المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، مؤكدا أن المعرض يخضع للإشراف المتكامل من أجهزة المحافظة، و مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وبالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ووفق الالتزام بالاشتراطات الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية، مع التشديد على تنظيم الحركة، وتفادي الزحام والتكدس.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن تنظيم هذه المعارض خطوة هامة لتوفير احتياجات السكان، خاصة مع التزايد المستمر في عدد سكان مدينة بني سويف الجديدة، مما يتطلب تعزيز الجهود لتوفير المنافذ التموينية بشكل دائم ومستمر.

جاء ذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، و المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، و محمد عبد الرحمن مدير عام التموين، و حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.